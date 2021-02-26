Шойгу проверил работу производителя беспилотников АО "Кронштадт"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии "Кронштадт" (Москва), где действует полный производственный цикл по созданию беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщили в пятницу в военном ведомстве.

"Министру обороны РФ продемонстрировали процесс изготовления композитных деталей планеров беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления БЛА", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, представители промышленности продемонстрировали министру комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Иноходец", перспективный скоростной ударный БЛА "Гром", разведывательно-ударный БЛА "Иноходец-РУ" и аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

Министру продемонстрировали ряд БЛА, находящихся на плановом техобслуживании после боевого применения в Сирии, в частности БЛА "Иноходец".

"Сегодня обсудим состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определим меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил РФ такими летательными аппаратами", - сказал министр на совещании по итогам посещения предприятия.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников, от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.