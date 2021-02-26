АО "Кронштадт" поставит в 2021 году не менее шести комплексов с БЛА "Иноходец"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" поставит Вооруженным силам РФ в 2021 году не менее шести комплексов с ударными беспилотниками "Иноходец". Об этом в пятницу доложил гендиректор предприятия Сергей Богатиков министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, посетившему московскую площадку предприятия.

Богатиков, отвечая на вопрос министра о том, сколько комплексов будет поставлено в 2021 году, сказал: "Шесть-семь". В составе каждого комплекса три беспилотных летательных аппарата.

Шойгу потребовал увеличить производство БЛА такого класса. По словам Богатикова, в планах предприятия запустить в 2021 году в строй серийное производство.

Часть экспозиции предприятия была закрыта для прессы.