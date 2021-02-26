Ремонт малого десантного корабля "Евгений Кочешков" завершится в начале марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ремонт малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков" завершится в начале марта. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Плановый ремонт и сервисное обслуживание малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков" завершится в первой декаде марта месяца 2021 года. Об этом доложено главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в адмиралтействе", - сказал он.

Дыгало уточнил, что корабль Балтийского флота "Евгений Кочешков" находится в доке Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 9 февраля.

Малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" проекта 12 322 "Зубр" построен Судостроительной фирмой "Алмаз". В состав Балтийского флота введен 10 октября 1990 года.