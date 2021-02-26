Минобороны РФ заявило, что США насильно удерживают беженцев в лагере Эр-Рукбан

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Американское командование в зоне Эт-Танф продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан, что говорит о заинтересованности США в подготовке экстремистов. Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В лагере беженцев Эр-Рукбан гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Американское командование в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем (лагере - прим. ТАСС) беженцев", - сказал он.

По словам Сытника, нежелание обеспечить вывод из зоны Эт-Танф незаконных вооруженных формирований и беженцев "подтверждает заинтересованность США в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии".

Он также отметил, что сирийские власти готовы принять всех беженцев из лагеря Эр-Рукбан и обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

"Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заключил Сытник.