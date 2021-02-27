Силы специальных операций Вооруженных сил России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Элитные разведывательно-диверсионные подразделения российской армии - Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил РФ - отмечают сегодня профессиональный праздник.

Этот день был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года в знак признания заслуг этих недавно сформированных специальных подразделений в благополучном разрешении кризисной ситуации в Крыму весной 2014 года.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отмечая высокие заслуги и самоотверженную службу бойцов ССО, нередко связанную с риском для жизни, искренне поздравил личный состав в своем специальном обращении.

"27 февраля в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Военнослужащие Сил специальных операций - это профессионалы высочайшего уровня, мастерски владеющие новейшими системами вооружения, действующие всегда четко и слаженно, способные выполнить задачи исключительной сложности в любой точке мира", - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что сегодня, в условиях непростой внешнеполитической обстановки, они эффективно обеспечивают защиту нашей страны, в том числе от угроз международного терроризма. "Уверен, что личный состав ССО и в дальнейшем будет способствовать сохранению мира и стабильности, защите национальных интересов России", - заявил Шойгу.

О ССО

Свою высокую эффективность ССО показали в ходе начавшейся в 2015 году антитеррористической операции в Сирии. Рискуя жизнью, военнослужащие выполняли задачи на переднем крае: выявляли важнейшие объекты международных террористических группировок для их последующего уничтожения, играли ключевую роль в ликвидации главарей террористов, корректировали удары самолетов ВКС РФ.

Большинство военнослужащих Сил специальных операций стали кавалерами боевых орденов и медалей. За недолгую историю существования структуры 13 из них удостоены звания Героя России. По словам главы государства, ССО "впитали легендарные традиции отечественного спецназа и богатейший опыт многих поколений, сразу проявив себя с самой лучшей стороны".

ССО - высокомобильное, хорошо подготовленное и технически оснащенное формирование Минобороны РФ, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории. Предназначены для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и др.