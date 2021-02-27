Российские и сирийские военные провели тренировку по отражению атаки боевиков в Тартусе

ТАРТУС /Сирия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российские и сирийские военнослужащие провели совместную тренировку по отражению нападения боевиков на пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) в сирийском Тартусе. По замыслу учений атаковали его как с суши, так и с моря, использовав в том числе несколько беспилотников, сообщил журналистам заместитель начальника ПМТО подполковник Сергей Головкин.

"Замыслом сегодняшних учений было предусмотрено нападение боевиков по двум направлениям, одно из которых играло роль отвлекающего маневра, чтобы стянуть на данный КПП силы охраны. На втором направлении был главный удар боевиков. Одновременно с этим действовали беспилотные летательные аппараты условного противника, которые уничтожались средствами противовоздушной обороны", - сказал Головкин.

В ходе тренировки разведка обнаружила пять беспилотников, приближающихся к базе с моря. Три из них были уничтожены зенитным ракетным комплексом "Тор", еще двум удалось прорваться, их встретила огнем морская пехота.

По замыслу учений в ходе атаки на КПП на суше боевики на грузовике прорвались через охрану, уничтожили пост военной полиции и ворвались на базу, но были уничтожены мобильным резервом ВС РФ на бронетранспортере при поддержке сирийских военнослужащих. "Качество взаимодействия у нас достигается посредством проведения тренировок с сирийскими военнослужащими. Есть переводчики, которые нам помогают", - подчеркнул Головкин.

Как пояснил журналистам представитель сирийских вооруженных сил генерал Юсеф Аббуд, опыт российской стороны очень полезен сирийским военнослужащим для отражения нападений боевиков. "Борьба с терроризмом - это международная задача. Мы не находим никакой разницы в подходах. И по итогам тренировок будем проводить анализ наших действий, чтобы устранить все высказанные замечания", - подчеркнул он.