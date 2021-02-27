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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

В ходе телефонной беседы Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян затронули также вопросы двустороннего сотрудничества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в субботу в Минобороны РФ.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 25 февраля. По данным пресс-службы армянского военного ведомства, тогда Шойгу и Арутюнян обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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