Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в субботу в Минобороны РФ.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 25 февраля. По данным пресс-службы армянского военного ведомства, тогда Шойгу и Арутюнян обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.