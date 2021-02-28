Источник: на заводе "Залив" начали формировать корпуса будущих кораблей-вертолетоносцев

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Корабелы судостроительного завода "Залив" в Керчи приступили к формированию корпусов двух будущих универсальных десантных кораблей (УДК), торжественная церемония закладки которых прошла при участии президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На будущих "десантниках" идет формирование корпусов. Работа ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа "Мистраль", - отметил он. В свое время Россия заказала у Франции два десантных вертолетоносных корабля-дока типа "Мистраль". Кормовые части этих кораблей строились на Балтийском заводе. Затем они перегонялись во Францию для стыковки с носовыми частями. Франция отказалась передавать России построенные корабли после возвращения Крыма под юрисдикцию РФ.

Говоря о строящихся на "Заливе" кораблях, источник уточнил, что водоизмещение каждого из них будет по 30 тысяч тонн. Один корабль сможет транспортировать до 1 тыс. морпехов, 16 вертолетов, доковая камера будет вмещать до четырех десантных катеров. "Сроки их передачи флоту не меняются. Они должны быть переданы в рамках действующей госпрограммы вооружений, рассчитанной до конца 2027 года", - сказал он.

Новые УДК, возможно, помимо 16 вертолетов будут нести до 4-х разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) С-70 "Охотник". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2020". По его словам, предполагается, что, действуя с УДК, "Охотники" будут выполнять как ударные миссии, так и решать задачи целеуказаний для гиперзвуковых ракет "Циркон", запускаемых с других кораблей.

В мае 2020 года Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. Первоначально предполагалось, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились. По существующим планам, передача первого УДК флоту ожидается в 2025 году, второго - в 2027 году. Сообщалось, что эти корабли получат имена "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших промышленных предприятий Крыма, оно работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 метров различного класса и назначения.