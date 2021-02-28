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Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащие живы
Вертолет Ми-35 Михаил Терещенко/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-35
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

 

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам, жизни членов экипажа ничего не угрожает, они уже находятся на аэродроме. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. "Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", - добавили в ведомстве.

Теги
СирияРоссия
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