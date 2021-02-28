Патрулирование в Сирии выполнили не полностью из-за вынужденной посадки вертолета Ми-35

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Патрулирование в сирийской провинции Хасеке не удалось выполнить в полном объеме из-за вынужденной посадки российского вертолета Ми-35. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Силами армейской авиации воздушное патрулирование было осуществлено не в полном объеме. Вертолет Ми-35 во время патрулирования по техническим причинам совершил вынужденную посадку", - отметил Сытник во время брифинга в воскресенье.

В воскресенье Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам при выполнении планового воздушного патрулирования территории провинции Хасеке. Как уточнили ранее в Минобороны России, экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой. Жизни летчиков ничего не угрожает. В свою очередь экипаж доложил, что огневого воздействия по вертолету не было.