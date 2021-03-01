В России разрабатывают новый стратегический ракетный комплекс "Кедр"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) "Кедр", он сказал: "Это - работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это - одно из направлений по созданию [ракетного комплекса] нового поколения".

По его словам, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане. "Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР", - подчеркнул он.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Атомные стратегические подводные лодки проектов 955 и 955А "Борей" вооружены ракетами "Булава". Идет перевооружение на перспективные гиперзвуковые комплексы стационарного базирования "Авангард", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны. В конце декабря 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что в ближайшее время выйдет на летные испытания тяжелая ракета "Сармат".