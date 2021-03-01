"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию танков Т-90М "Прорыв"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил партию танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Уралвагонзавод" отправил партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в УВЗ, Т-90М является наиболее современным представителем семейства Т-90. "Танк является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести", - проинформировали в УВЗ.

В концерне подчеркнули, что при значительном повышении боевой эффективности танк сохранил надежность базового образца.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км.

Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода (в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха) обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 л. с. производства "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в УВЗ).