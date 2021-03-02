Российские военные раздали продуктовые наборы беженцам в провинции Эс-Сувейда

ЭС-СУВЕЙДА /Сирия/, 2 марта. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали продуктовые наборы жителям населенного пункта Бакка и беженцам из разных провинций страны, размещенным на территории детского летнего лагеря в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Мы находимся в населенном пункте Рсас, это лагерь беженцев. Сирийское правительство последовательно при поддержке ЦПВС Российской Федерации оказывает гуманитарную помощь беженцам, которые проживают в данном лагере. Всего в лагере проживает около 300 человек, это 89 семей. Мы постоянно ведем учет, и сегодня по два продовольственных набора получит каждая семья", - сказал Сытник.

Центр размещения беженцев в поселке Рсас организован на базе детского летнего лагеря еще в начале войны. Лагерь более восьми лет не принимал школьников на каникулы, в нем живут люди, покинувшие свои дома в различных провинциях страны. "Это бедные семьи из разных провинций Сирии, они имеют свою специфику, свои особенности. И со своими особенностями живут - со своими блюдами, со своими песнями, со своими традициями. Все в конце концов объединены и составляют своеобразную сирийскую мозаику", - рассказал журналистам директор лагеря Азза Кайуф.

По его словам, тем жителям лагеря, которые могут работать, подыскивают заработок в окрестностях. Вокруг выращивают оливки, яблоки и овощи, поэтому многие беженцы заняты в сельском хозяйстве. Остальные живут за счет помощи государства и различных организаций, в том числе российского ЦПВС. В их числе и бывший солдат сирийской армии Мухаммед Салах Талаль, который не может работать после тяжелого ранения. Его семья покинула родной город Камышлы на севере страны еще пять лет назад, бежав от проамериканских террористических формирований, двое детей родились уже в лагере беженцев.

"Я земледелец, у меня есть своя земля. Я выращивал пшеницу, хлопок и ячмень, хорошо зарабатывал, не было проблем. А когда пришли американцы, они начали сжигать наши урожаи. Захватили мой дом и поселились там", - пояснил он журналистам, отметив, что готов вернуться в Камышлы, если захватчики покинут эту территорию.