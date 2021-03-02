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Испытания носителя "Посейдонов" подлодки "Белгород" могут начаться в мае

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что они никак не привязаны к испытаниям глубоководного ядерного "Посейдона"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Испытания атомной подводной лодки специального назначения (АПЛ СПН) "Белгород" проекта 09852 начнутся в мае. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Госиспытания "Белгорода" начнутся в мае после того, как Белое море вскроется от льда. Они никак не привязаны к испытаниям глубоководного ядерного "Посейдона", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает комментарием пресс-службы "Севмаша" (предприятие, где строится "Белгород", входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) на этот счет.

АПЛ СПН "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Первоначально ее планировали передать флоту в 2020 году. По имеющимся данным, этого не произошло по причине незавершения программы испытаний, в том числе связанных с пандемией коронавируса.

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