Военные медицинские учреждения перевели на плановый режим работы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военные медицинские учреждения Минобороны РФ после противодействия пандемии коронавируса переведены на плановый режим работы. Об этом сообщили во вторник в военном ведомстве.

"Решением Оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановый режим работы", - отмечается в сообщении.

В нем сообщается, что "персонал медицинских организаций Вооруженных сил РФ на добровольной основе прошел иммунопрофилактику (вакцинацию), либо имеет высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции". По данным Минобороны, в настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины "Спутник V" прошли свыше 286 тыс. военнослужащих ВС РФ.

Загрузка специализированных многофункциональных медицинских центров заболевшими коронавирусной инфекцией, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. При этом на стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных.

Сообщается также, что в рамках подготовки к проведению Парада Победы, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Вооруженных силах Российской Федерации продолжается плановая работа по добровольному вакцинированию привлекаемых в парадные расчеты военнослужащих. В настоящее время первым компонентом вакцинированы более 14 тыс. участников Парада, второй компонент вакцины получили более 5 тыс. военнослужащих. Все мероприятия по иммунизации военнослужащих из состава пеших и механизированных колонн будут завершены до 25 марта.