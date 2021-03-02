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Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на заводе "Авиастар-СП"

Министр обороны прибыл в Ульяновск в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник в Ульяновск в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Глава военного ведомства проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на крупнейшем в России авиастроительном предприятии "Авиастар-СП", входящем в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, "Шойгу проинспектирует производственные мощности авиационного предприятия, а также проведет совещание по разработке и поставке самолетов военно-транспортной авиации".

Он также заслушает доклад командования Центрального военного округа о выполнении мероприятий боевой подготовки.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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