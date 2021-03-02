Шойгу поставил задачу авиастроителям выйти на производство до 10 Ил-76МД-90А в год

УЛЬЯНОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил работу авиационного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске, где поставил задачу выйти на производство до 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год.

"В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021 год - пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год", - поставил задачу Шойгу на совещании по итогам работы на предприятии.

"Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться", - сказал министр. Он также поставил задачу выйти на выпуск 20 новых и модернизированных самолетов Ил-76МД-90А в год с тем, чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин.

Министр отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. "Надеюсь, что мы выйдем на необходимое число исправных самолетов", - сказал он.

О гособоронзаказе

Министр в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на ульяновском заводе "Авиастар-СП". Главе военного ведомства продемонстрировали проведение технического обслуживания самолетов Ил-76МД-90 и Ту-214-300-100 на летно-испытательной станции аэродрома Ульяновск-Восточный, цеха окончательной сборки самолетов Ил-76МД-90А, Ту-204, поточную линию сборки. Министр тщательно осмотрел один из новых самолетов Ил-76МД-90А, поинтересовался мнением летчиков о самолете.

По данным военного ведомства, в ходе совещания под руководством министра обороны обсуждались вопросы выполнения госконтрактов по программам Ил-76МД-90А и Ан-124, а также были определены первоочередные меры по решению актуальных вопросов. На совещании были рассмотрены предложения по возобновлению производства самолетов Ан-124.

Шойгу уделяет большое внимание взаимодействию с авиастроителями и регулярно, раз в квартал, заслушивает их по выполнению гособоронзаказа.

"Авиастар-СП" является одним из самых современных предприятий авиационной отрасли, оснащенным высококачественным оборудованием. Завод специализируется на производстве тяжелых транспортных, пассажирских и грузовых самолетов. Предприятие также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники. Кроме того, на предприятии осваивается производство легкого транспортного самолета Ил-112В.