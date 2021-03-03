Российский Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков США над Балтикой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 поднимался в среду на перехват двух американских бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

Российские средства воздушного контроля обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к госгранице. Для их опознавания был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", - отметили в центре.

Госграница РФ нарушена не была. Как уточнили в центре, после разворота иностранных военных самолетов от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в НЦУО.

Европейское командование Вооруженных сил США объявило 2 февраля, что американская сторона впервые разворачивает бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. Планируется, что эскадрилья будет находиться на базе Орланд в течение месяца. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный шаг США как угрозу безопасности в регионе. Она констатировала, что речь идет о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей. Как ожидается, бомбардировщики будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.