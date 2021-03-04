Госиспытания системы минирования "Земледелие" завершатся до конца года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Государственные испытания инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" завершатся до конца года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"ИСДМ "Земледелие" находится на этапе государственных испытаний, которые планируется завершить в 2021 году", - сказал он.

"Земледелие" построено по принципу реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий.

Кроме того, при постановке мин на электронной карте регистрируются координаты мест их падения, которые затем передаются вышестоящему звену управления.

В состав системы помимо боевой машины входят транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Весь комплекс соответствует международным соглашениям о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.