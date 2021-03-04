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Более 30 российских женщин-военнослужащих получили в 2020 году боевые награды

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, женщины достойно выполняют возложенные на них обязанности и при этом добиваются значительных успехов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. В 2020 году 31 женщина, служащая в Вооруженных силах РФ, получила боевые награды. Об этом сообщил в четверг на селекторном совещании в Минобороны РФ глава министерства Сергей Шойгу.

По его словам, женщины достойно выполняют возложенные на них обязанности и при этом добиваются значительных успехов. "Только в прошлом году 302 из них получили государственные награды, в том числе тридцать одна - боевые. Почти 9 тыс. отмечены ведомственными наградами", - сказал министр.

Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, поблагодарив за профессионализм и целеустремленность. По его информации, в Вооруженных силах России службу проходят почти 40 тыс. женщин, в том числе более четырех тыс. офицеров.

"От имени руководства Министерства обороны благодарю вас за профессионализм, целеустремленность, исполнительность, собранность и аккуратность", - сказал министр.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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