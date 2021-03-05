Источник: атомные подводные ракетоносцы "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложат в мае

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" проекта 955А (шифр "Борей-А") будут заложены на "Севмаше" в мае 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Стратеги новый "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" будут заложены на "Севмаше" ко Дню Победы 9 мая 2021 года", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Собеседник агентства напомнил, что контракт на их строительство был подписан в 2020 году. По его данным, срок сдачи кораблей флоту - 2026 и 2027 годы. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава".

До сих пор в строю находится атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 (шифр "Акула"), долгое время носивший титул самой большой подводной лодки в мире. Эта лодка ранее обеспечила испытания МБР "Булава".

Сейчас в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Передача стратега "Князь Олег" проекта 955А запланирована на этот год. Еще три подлодки этого проекта находятся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в разных стадиях строительства.