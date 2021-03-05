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Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили военное сотрудничество двух стран в 2021 году

Сергей Шойгу сообщил, что крупнейшими совместными маневрами станут учения "Запад-2021"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в пятницу встретились в Москве и обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год.

"У нас много вопросов, касающихся продолжения нашего сотрудничества, которые требуют обсуждения. Мероприятия, которые нам предстоит провести в 2021 году", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что крупнейшими совместными маневрами станут учения "Запад-2021". Кроме того, запланированы мероприятия не только по двустороннему взаимодействию, но и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ.

Шойгу пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности, которая пройдет в этом году.

Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу назвал деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Глава российского военного ведомства также пригласил белорусских военнослужащих поучаствовать в Армейских международных играх этого года. "Ждем вас на всех наших мероприятиях <...> в том числе и на Армейских международных играх", - сказал он в ходе встречи с белорусским коллегой.

Армейские игры

Шойгу уточнил, что на проведение некоторых конкурсов Игр на своей территории претендуют несколько стран. Число государств, которые хотят принять участие в играх, растет.

Хренин в свою очередь поблагодарил Шойгу за приглашение и рассказал, что белорусские военнослужащие уже решили участвовать в Играх в этом году. По его словам, 27 белорусских команд хотят побороться за победу в 26 конкурсах. "И также примем три конкурса у себя, на территории Белоруссии", - добавил белорусский министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
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