Россия и Белоруссия договорились о создании трех центров совместной подготовки военных

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих обеих стран. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"В ходе встречи 5 марта в Москве министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Шойгу и Хренин в ходе встречи в пятницу в Москве обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в том числе деятельность по совместной системе противовоздушной обороны РФ и Белоруссии.