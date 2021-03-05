Шойгу сообщил, что женщины-военнослужащие получили в 2020 году более 300 наград

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские женщины-военнослужащие получили в 2020 году более 300 государственных наград, в том числе 31 боевую, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя женщин с 8 Марта.

На сцене Центрального академического театра Российской армии, где проходит праздничный вечер, министр отметил, что в Вооруженных силах на сегодняшний день более 300 тыс. женщин, в том числе примерно 270 тыс. - это гражданский персонал и порядка 40 тыс. - военнослужащие.

"Только за прошедший год наши женщины получили более 300 государственных наград, среди них 31 боевая награда. Это о многом говорит. Говорит о том, что не только мужчины способны на подвиги, и не только они могут и заслуживают такой оценки со стороны государства", - отметил министр. "Я бы хотел вас поблагодарить всех за все, что вы делаете и для нас, и для страны, и для каждой семьи. И все, что в конце в концов доброго и хорошего окружает нас, сделано благодаря вам, вашим заботам, вашей душе, вашим рукам. Вам огромное спасибо", - обратился генерал армии к женщинам.

Министр добавил, что нельзя не вспомнить тех женщин, кто представляет российскую медицину за пределами страны. "Я имею в виду наших врачей, медсестер, среди них очень много женщин, которые работают сегодня в Сирии, работают в Нагорном Карабахе в составе миротворческих сил. Я надеюсь, там найдутся настоящие мужчины, которые найдут время и возможности, чтобы поздравить наших замечательных женщин, где бы они в данный момент ни служили", - отметил министр.

Затем Шойгу вручил государственные и ведомственные награды 16 отличившимся женщинам-военнослужащим.

К поздравлению министра присоединились артисты российской эстрады - Александр Розенбаум, Леонид Агутин, ансамбль Моисеева, ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.