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Совместные учения военных России и Белоруссии пройдут в марте

В Минобороны РФ уточнили, что учения пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области, а также с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совместные российско-белорусские учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии пройдут в марте на территории двух государств. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным министерства, первые в 2021 году совместные российско-белорусское тактические учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.

"Активная фаза учений пройдет в период с 16 по 19 марта. Всего в учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций", - сообщили в военном ведомстве.

В учениях будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

"Параллельно с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области пройдут совместные белорусско-российские тактические учения <...> От РФ в учениях примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения", - сообщили в Минобороны России.

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