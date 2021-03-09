Женщин на авиабазе Хмеймим поздравили с 8 Марта вручением медалей и праздничным обедом

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 9 марта. /ТАСС/. Женщины-военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим в Сирии получили в честь Международного женского дня государственные награды. К празднику также приурочили концерт и торжественный обед, сообщил журналистам заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

"Женщина-военнослужащая - это не аномалия, а четкое нормальное явление. Сегодня они у нас во всех структурных подразделениях. Это и связь, и медицинские специалисты, и в органах политической подготовки, психологи. Они достойно выполняют свои обязанности", - сказал Курочкин.

В честь Международного женского дня особо отличившиеся женщины-военнослужащие получили почетные грамоты и государственные награды. "Вам каким-то удивительным образом удается все успеть. Выполнить свой долг и при этом остаться очаровательными, красивыми и женственными", - сказал в ходе торжественной церемонии командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

К празднику мужчины также приготовили концерт и торжественный обед, освободив при этом от работы обычно задействованных на кухне женщин.

"Женщины, которые не служили в армии, могут только позавидовать женщинам в погонах, потому что мужчины с утра уже думали, как нас поздравить, окружили заботой", - призналась журналистам военнослужащая Ирина Белокопытова.