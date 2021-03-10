Истребители МиГ-31БМ провели в Арктике учения по уничтожению самолета-нарушителя границ

АЭРОДРОМ АНАДЫРЬ /Чукотский автономный округ/, 10 марта. /ТАСС/. Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учения по перехвату и уничтожению самолета-нарушителя российских воздушных границ в Арктике. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота пресс-службы Восточного военного округа.

По данным флота, учения по перехвату самолета-нарушителя за полярным кругом провели экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь на Чукотке. Согласно информации пресс-службы, поднятый на перехват дежурный МиГ-31БМ во взаимодействии с наземными радиолокационными средствами обнаружил условного противника.

"После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - сказали на флоте.

Там добавили, что в роли нарушителя также выступил истребитель МиГ-31БМ. "Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 км "проникнуть" в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования", - сообщили в округе.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне для усиления группировки авиации в арктической зоне 1 декабря прошлого года.