Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном текущую обстановку в Нагорном Карабахе, а также военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что телефонный разговор состоялся сегодня.

"В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в военном ведомстве.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 27 февраля, чтобы обсудить эти же вопросы.