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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в Нагорном Карабахе

В ходе беседы, в частности, затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном текущую обстановку в Нагорном Карабахе, а также военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что телефонный разговор состоялся сегодня.

"В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в военном ведомстве.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 27 февраля, чтобы обсудить эти же вопросы.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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