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В России разработали гранатометный боеприпас с сетью против беспилотников

Согласно патенту, внутри корпуса боеприпаса размещен защитный металлический контейнер для обеспечения сохранности, компактного размещения и направленного раскрытия сети после выстрела

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специальный гранатометный боеприпас с сетью для поражения и захвата беспилотников разработали в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Соответствующий патент опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

"Боеприпас для гранатомета против беспилотных летательных аппаратов содержит метательную и боевую часть", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Согласно документу, боевая часть боеприпаса выполнена из отдельных поражающих элементов, расположенных внутри корпуса боеприпаса, и поражающих сегментов, которые скреплены между собой гибкими элементами, образующими сеть.

Уточняется, что внутри корпуса боеприпаса размещен защитный металлический контейнер в форме цилиндра для обеспечения сохранности, компактного размещения и направленного раскрытия сети после выстрела.

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