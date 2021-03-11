Танки Т-72Б3М, "Прорыв" и "Армата" примут участие в параде Победы в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты "Уралвагонзавода" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправились на полигон Алабино для подготовки техники к параду Победы в Москве. В нем примут участие наиболее современные танки на вооружении РФ - Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", сообщили в пресс-службе концерна.

"В состав бригады войдут около 30 человек: это порядка 20 специалистов управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции, а также шесть механиков-водителей сборочного цеха и два конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. В задачи уралвагонзаводцев входит техобслуживание танков Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", - сообщили в пресс-службе.

В концерне пояснили, что специалисты займутся разгрузкой машин, диагностикой, сезонным и техническим обслуживанием, в том числе заменой масла, промывкой фильтров. "Техническое обслуживание танков проводится ежедневно после каждой репетиции. Также осуществляется консультирование экипажей.

В спектр работы входят и мероприятия по так называемому одеванию и обуванию техники: установка дополнительной динамической защиты на борта и грузонесущих резинополимерных пластин на гусеницы танков для того, чтобы уберечь от повреждений столичный асфальт и брусчатку Красной площади", - уточнили там.

Бригада будет работать до 9 мая, но часть специалистов останется в Подмосковье до сентября, чтобы подготовить танки Т-72Б3 к "Танковому биатлону".

О танках

"Армата", Т-90М и Т-72Б3М являются наиболее современными танками на вооружении российской армии.

Танк Т-90М "Прорыв" оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км.

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением, что значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою. Серийные поставки "Арматы" в войска начнутся в 2022 году.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.