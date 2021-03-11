В Бурятии к празднованию Дня Победы восстановят легендарный танк ИС-2

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) восстановят к празднованию Дня Победы легендарный танк времен Великой Отечественной войны "Иосиф Сталин" (ИС-2). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВВО.

"Лучшие мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа сняли с постамента тяжелый танк времен Великой Отечественной войны "Иосиф Сталин" (ИС-2). Решение о восстановлении танка принял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук", - сообщили в ВВО.

Тяжелый танк ИС-2 на протяжении долгих лет был частью уникальной коллекции раритетного вооружения и военной техники в военном гарнизоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. Он будет уже вторым в Бурятии восстановленным танком времен Великой Отечественной войны. Первый, Т-34, был отреставрирован к 75-летию Победы.

В другом техническом подразделении ВВО, дислоцированном на территории Бурятии, идет восстановление бесствольной системы полевой реактивной артиллерии - БМ-13, легендарной "Катюши". Мастера уже совершили первый самостоятельный выезд из бокса технической базы.

"Планируется, что во время празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне танки ИС-2, Т-34 и "Катюша" проследуют по главной площади столицы Бурятии во главе механизированной колонны военного парада Улан-Удэнского гарнизона", - добавили в пресс-службе.