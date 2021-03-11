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Более 50 тыс. представителей ЦВО примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

Торжественные мероприятия состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек, отобраны на территории Центрального военного округа (ЦВО) для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Для участия в трех парадах в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 94 иных мероприятиях с привлечением войск, в том числе за пределами Российской Федерации - в городах Душанбе и Канте - отобраны более 50 тыс. человек", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что отобраны более 23 тыс. военнослужащих соединений, воинских частей и учреждений Министерства обороны РФ, дислоцированных в границах ответственности ЦВО, более 27 тыс. человек от других ведомств и свыше 1 тыс. единиц современной и исторической военной техники.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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