В Ростехе объяснили запрет на иностранные приложения для сотрудников

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" подтвердила наличие ограничений для сотрудников на использование таких зарубежных приложений, как Zoom, Skype и WhatsApp, уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Ростеха.

Ранее издание РБК сообщило, что деловое общение сотрудников оборонных предприятий в WhatsApp, Skype и Zoom стало пресекаться. В ближайшее время оно должно быть переведено в отечественные мессенджеры. Причиной называется изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

"Ростех - крупнейшая промышленная компания, которая работает в оборонной сфере и развивает высокотехнологичные гражданские направления в авиации, двигателестроении, электронике, медицине, фарме, других областях. Это диктует очень серьезные требования к обеспечению информационной безопасности. Зарубежные приложения <...> запрещено ставить на корпоративную технику. Взамен предлагается перечень рекомендованных продуктов, гарантирующих необходимый уровень информационной безопасности", - сказали в пресс-службе госкорпорации, добавив, что использование иностранные приложений на личных устройствах сотрудников не подпадает под ограничения.

В Ростехе отметили, что сегодня отечественная IТ-индустрия предлагает корпоративным заказчикам большой набор мессенджеров, которые позволяют без ущерба для бизнес-процессов обходиться без распространенных зарубежных аналогов.

Там также уточнили, что корпоративные ограничения были введены значительно раньше, чем была озвучена новая политика WhatsApp. "То есть риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать", - отметили в Ростехе.

Ранее сообщалось, что Ростех разработал собственную систему IVA AVES S, которая предназначена в первую очередь для видео-конференц-связи и дает возможность проводить сеансы без задержек в трансляции с участием до 250 человек. В ее функционал также входит текстовый чат, планировщик мероприятий, проведение опросов, запись конференций, обмен файлами. На протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на данной платформе.