Георадар для поиска возможных подкопов доставлен на российскую базу Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 марта. /ТАСС/. Специальный георадар "Око-3", предназначенный для обнаружения пустот в грунте, доставили российские военнослужащие на авиабазу Хмеймим в Сирии. Он будет полезен для поиска возможных подкопов, которые делали боевики для проведения диверсий, сообщил журналистам заместитель начальника инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике подполковник Павел Реуцкий.

"Георадар "Око-3" предназначен для поиска пустот в различных средах. Он может обнаруживать пустоты не только в грунте, но и в бетоне и в других подобных средах. Предназначен для ведения геологоразведки и имеет широкий спектр применения, в том числе и в гражданской отрасли. Ключевое предназначение - это ведение туннельной войны. Всевозможные бандформирования используют горнопроходческую технику, метростроевскую технику для оборудования подкопов под опорные базы, места размещения войск для совершения диверсионно-террористических актов", - сказал Реуцкий.

С начала войны в Сирии практика подкопов минирования тоннелей широко использовалась боевиками. Таким образом взрывчатку скрытно доставляли под полицейские участки и базы сирийской армии. По словам Реуцкого, ранее с помощью подобных георадаров российские саперы уже находили тоннели боевиков, подготовленные для проведения диверсий и терактов, схроны с оружием и боеприпасами. Радар способен обнаруживать пустоты на глубине до 50 м.

Кроме того, для российских саперов в Сирию доставили новые защитные костюмы ОВР-2-02, предназначенные для работ с взрывчатыми устройствами. Они более чем вдвое легче используемых сегодня - 12 кг против 28 кг - и способны защищать военнослужащего не только от осколков, но и от попадания пули из стрелкового оружия. Кроме того, костюм оборудован системой охлаждения, что в условиях жаркого сирийского климата особенно важно.