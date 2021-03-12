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Более 50 самолетов и беспилотников вели разведку у границ РФ за неделю

По данным Минобороны РФ, нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 56 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 34 самолета-разведчика и 22 беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Теги
Россия
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