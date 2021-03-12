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Новая техника ВС РФ

Серийные истребители МиГ-35С поставили в войска

Как уточняет газета "Красная звезда", самолеты были поставлены досрочно

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Многоцелевые истребители МиГ-35С поставлены в войска в рамках гособоронзаказа. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу в газете "Красная звезда".

"Самолеты МиГ-35С поставлены в войска", - сообщается в инфографике.

Как уточняет газета, самолеты были поставлены досрочно.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

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РоссияНовая техника ВС РФ
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