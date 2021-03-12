ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Портфель иностранных заказов на российские образцы вооружения и военной техники сохранился на уровне $50-55 млрд. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас портфель заказов сохранился на уровне $50-55 млрд, это очень хороший показатель. Портфель заказов - это задел на будущее", - проинформировал Шугаев.

Глава ФСВТС высоко оценил результаты 2020 года. "Могу сказать, что год был успешным", - добавил он.

По его словам, окончательные результаты 2020 года в сфере ВТС будут подведены после традиционного доклада президенту России и Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Шугаев сообщил, что Россия за 2020 год выполнила контракты на поставки оборонной продукции в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и другие страны СНГ.

"В прошлом году мы выполнили контракты с Казахстаном, поставили им авиационную технику, неплохие контракты исполнили с Узбекистаном. Белоруссия получила радиолокационные станции. Вообще, в принципе наши партнеры по СНГ без исключения не были обделены нашим вниманием", - сказал Шугаев.

В июне сообщалось, что оплата поставок российской оборонной продукции в страны СНГ осуществляется за рубли.