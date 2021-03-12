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Выставка "Интерполитех" с 2021 года будет проходить под названием "Страж"

Директор Росгвардии Виктор Золотов пригласил ФСИН принять участие в выставке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международная выставка "Интерполитех" с этого года впервые за 20 лет меняет бренд и пройдет под названием "Страж". Об этом сообщил в пятницу директор Росгвардии Виктор Золотов.

"В ноябре текущего года Росгвардии впервые предстоит организовать и провести международную выставку средств обеспечения безопасности государства "Страж-2021", которая более 20 лет проводилась под брендом "Интерполитех", - сказал он, выступая на заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее основным организатором выставки было МВД России.

Золотов пригласил ФСИН принять участие в выставке.

"Интерполитех" - международная выставка средств обеспечения безопасности государства, которая ежегодная проходит в Москве. На ней традиционно представляют новейшие образцы полицейской и военной техники.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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