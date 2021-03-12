В ФСВТС заявили, что "Панцирь" доказал эффективность в борьбе с дронами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" доказал эффективность, в том числе в борьбе с беспилотниками. Об этом в пятницу в эфире телеканала " Россия-24 " сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас есть и хиты продаж. Это, прежде всего, - С-400 знаменитый и наши "Панцири", которые доказали свою эффективность в работе", - отметил Шугаев.

Глава ФСВТС также подчеркнул, что в борьбе с дронами "Панцирь" является самым лучшим средством. "Причем это оценка не только наша, есть в официальном докладе НАТО такая оценка", - добавил он.

По словам Шугаева, российская техника, особенно "Панцири", показала себя очень эффективно в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Заявки на поставки

Шугаев заявил, что Россия получила множество заявок на поставки ЗРПК "Панцирь" и ЗРС С-400.

"Получено большое число заявок на "Панцирь" и С-400. Это 4-5 заявок на С-400 и 10 - на "Панцирь", - уточнил он.

По его словам, при этом приоритетом для промышленности остается выполнение государственного оборонного заказа.

Говоря о возможности закупки С-400 Саудовской Аравией Шугаев сказал, что страна может потенциально закупить эти системы. "Если такое предложение будет, мы его рассмотрим", - отметил он.

Эффективность ЗРС Patriot

Шугаев добавил, что зенитные ракетные системы (ЗРС) Patriot, состоящие на вооружении Саудовской Аравии, показывают недостаточную эффективность при отражении атак с воздуха.

"Мы же с вами хорошо знаем пример из Саудовской Аравии. Последние месяцы все чаще и чаще она подвергается нападениям на различного рода объекты, в том числе инфраструктурные. Недавно совсем [атаке] подвергся экспортный нефтяной порт. Стоящие у них на вооружении системы Patriot не очень справляются с этой задачей [противовоздушной обороны]", - сказал Шугаев.

Согласно данным открытых источников, на вооружении армии Саудовской Аравии состоят шесть батарей ЗРС Patriot.