Глава ФСВТС заявил, что Турция обладает большим запасом стойкости по вопросу С-400

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Турция обладает большим запасом стойкости по вопросу зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У них [США] большая проблема с Турцией на сегодняшний день (по вопросу турецких С-400 - прим. ТАСС), мы хорошо об этом знаем. Турецкие наши партнеры сохраняют стойкость и понимают, что это вопрос их национальной безопасности", - проинформировал Шугаев.

По его мнению, турецкий запас стойкости в вопросе С-400 является хорошим. "Считаю, что да. Я полагаю, что мы будем двигаться дальше", - отметил глава ФСВТС.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО. Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.