В ФСВТС заявили, что Россия готова к переговорам с Турцией по Су-35 и Су-57

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия готова к проведению переговоров с Турцией по вопросу возможной поставки истребителей Су-35 и Су-57 в случае соответствующей заявки. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - проинформировала Решетникова.

По ее словам, Россия ранее отмечала готовность принять участие в программе создания новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X. "Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя 5-го поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение", - добавила Решетникова.