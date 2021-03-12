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Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море

В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота (ЧФ) следят за фрегатом ВМС Испании, зашедшим в Черное море. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.

В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

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