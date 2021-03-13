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Учения по обнаружению подлодки условного противника прошли на Черном море

Военные моряки также провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Суздалец" провели учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Черного моря. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Суздалец" Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подлодки условного противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что роль условного противника выполнял экипаж подводной лодки "Великий Новгород". Экипажи малых противолодочных кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также применению торпедного оружия и бомбометанию. Кроме того, военные моряки провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

В ближайшее время корабельные противолодочные силы Черноморского флота отработают взаимодействие с вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО, добавили в пресс-службе.

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