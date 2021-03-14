Военные дипломаты России и США продолжают сотрудничать по увековечению памяти погибших

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские военные дипломаты продолжают сотрудничать с США в рамках межправительственной комиссии по увековечению памяти пропавших без вести и погибших в годы конфликтов. Об этом сообщил начальник 1-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Александр Новиков.

"Несмотря на все сложные взаимоотношения, продолжается деятельность в рамках межправительственной комиссии по увековечению памяти пропавших без вести и погибших в годы конфликтов", - отметил Новиков в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Он уточнил также, что в рамках переговоров по договорам, которые касаются вооружений, чувствуется, что США признают уровень развития российских Вооруженных сил. "С этим они не могут не считаться", - сказал он.