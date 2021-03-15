Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2016-2020 годов. В нем отмечается, что впервые с 2001 года ее объем не увеличился по сравнению с предшествовавшим пятилетним периодом, а основными экспортерами оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился на 22%.

Международные поставки основных вооружений в 2016-2020 годах были на 0,5% ниже, чем в 2011-2015 годах, и на 12% выше, чем в 2006-2010 годах. В пятерку крупнейших (среди 65) экспортеров оружия в последние пять лет входили США, Россия, Франция, Германия и Китай. В совокупности на них приходилось 76% всего экспорта основных вооружений. Фактическая величина объема торговли оружием остается близкой к максимальной за все время после окончания холодной войны.

"Слишком рано говорить о завершении периода быстрого роста продаж вооружений последних двух десятилетий, - отмечает старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов Питер Веземан. - Например, экономический эффект от пандемии COVID-19 мог заставить ряд стран пересмотреть свой военный импорт на ближайшие годы. Однако при этом даже на пике пандемии 2020 года несколько стран заключили крупные контракты на поставку основных видов оружия".

В 2016-2020 годах Франция показала самый высокий рост экспорта вооружений в первой пятерке. На 25 крупнейших экспортеров оружия приходилось 99% мирового объема. Совокупная доля государств Северной Америки и Европы составила 86% мирового объема продаж.

Российский экспорт

Россия, на долю которой пришлось 20% мирового объема, снизила свои продажи на 22%, что примерно соответствует уровню 2006-2010 годов. Основная причина падения - 53-процентное сокращение поставок в Индию, на которое приходится 90% уменьшения общего экспортного объема в этот период, отмечается в докладе. Увеличение объемов экспорта в Китай (на 49%), Алжир (на 49%) и Египет (на 430%) не смогло компенсировать "индийские потери".

Между тем Индия продолжала оставаться основным получателем российского оружия - 23% общего объема российского экспорта. На следующие за ней Китай и Алжир в 2016-2020 гг. пришлось 18% и 15% соответственно. В этот период Россия поставляла свое оружие в 45 стран мира.

"В 2016-2020 гг. Россия экспортировала оружие в 45 стран, в то время как в 2011-2015 гг. российское оружие получили 53 страны. На региональном уровне экспорт российского оружия в страны Азии и Океании снизился на 36% по сравнению с 2011-2015 гг. Экспорт российского оружия в страны Ближнего Востока увеличился на 64%, в страны Африки - на 23%. В 2016-2020 гг Россия экспортировала оружие в 10 стран Ближнего Востока, в то время как в 2011-2015 гг. Россия поставила оружие в 7 стран региона", - рассказала корр. ТАСС научный сотрудник СИПРИ Александра Куимова.

В 2016-2018 гг. экспортные объемы РФ находились на относительно высоком уровне, а основное падение произошло в 2019-2020 гг. "В период 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. Россия существенно нарастила продажу оружия Китаю, Алжиру и Египту, однако это не компенсировало серьезного падения военного экспорта в Индию, - пояснила Куимова. - Хотя в последнее время Россия и заключила новые крупные сделки с несколькими странами и в ближайшие годы ее экспорт, возможно, постепенно возобновит свой рост, в большинстве регионов она сталкивается с сильной конкуренцией со стороны Соединенных Штатов".

На региональном уровне 55% общего объема российских военных поставок в 2016-2020 гг. приходилось на Азию и Океанию, 21% - на Ближний Восток и 18% - Африку.

В этот период в общем объеме продажи российского оружия 49% пришлись на военные самолеты, включая 231 боевой самолет.

Хотя к 2020 году несколько крупных сделок с Индией по поставкам российского оружия, в том числе по боевым самолетам, было завершено, эта страна разместила новые заказы на различные виды вооружений из РФ в 2019-2020 годах. "Последующие поставки, вероятно, приведут к увеличению экспорта российского оружия в ближайшие пять лет", - прогнозируют составители доклада.

Крупнейшие поставщики

США остаются самым крупным в мире экспортером оружия, увеличив в 2016-2020 гг. свою долю в глобальном масштабе с 32 до 37%. Американские вооружения поставлялись в этот период в 96 стран. Основная доля - 47% - приходилась на государства Ближнего Востока, из которых самым большим импортером являлась Саудовская Аравия (24%). Наращивание военного экспорта на 15% по сравнению с 2011-2015 гг. позволило США увеличить свой отрыв от занимающей второе место в мировом рейтинге России: в 2016-2020 гг объем американских продаж превысил российский показатель на 85%, в то время как в 2011-2015 гг разрыв составлял лишь 24%.

В 2016-2020 гг. Франция увеличила экспорт вооружений на 44%, после чего ее доля в глобальном масштабе стала равна 8,2%. Основными ее клиентами были Индия, Египет и Катар, на которых пришлось 59% всего объема. Германия нарастила продажи основных видов оружия на 21% и обеспечила себе мировую долю 5,5%. Основными покупателями ее продукции стали Южная Корея, Алжир и Египет.

Китай, напротив, сократил объемы продаж. Военный экспорт страны, пятого крупнейшего экспортера оружия в 2016-2020 гг, упал по сравнению с 2011-2016 гг. на 7,8%. Его доля в глобальном объеме составляет 5,2%. Главные покупатели китайского оружия - Пакистан, Бангладеш и Алжир.

Основные импортеры

Пять крупнейших импортеров оружия в 2016-2020 годах - Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Китай - вместе закупили 36% всего импорта основных вооружений. Основным регионом-получателем в 2016-2020 годах были Азия и Океания (на которые приходилось 42% мирового импорта вооружений), за которыми следовали Ближний Восток (33%), Европа (12%), Африка (7,3%) и Америки (5,4%). Наибольший рост импорта вооружений отмечен на Ближнем Востоке: в 2016-2020 гг он возрос по сравнению с 2011-2016 гг. на 25%, что отражает картину региональной стратегической конкуренции между странами Персидского залива.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире импортером оружия, нарастила объем своих закупок на 61%, в Катаре рост составил 361%, в то время как ОАЭ, напротив, сократили военный импорт на 37%. Однако заключенные контракты на поставку основных видов оружия, включая 50 истребителей-бомбардировщиков F-35, свидетельствуют о том, что ОАЭ продолжат закупать большие объемы вооружений.

В Египте в 2016-2020 гг. военный импорт вырос по сравнению с предыдущим периодом на 136%. Авторы доклада связывают это с вовлеченностью страны в споры с Турцией вокруг залежей углеводородов в Восточном Средиземноморье, в результате чего Египет сделал серьезные инвестиции в свои военно-морские силы. Турция сократила закупки вооружений за рубежом на 59%, а основным повлиявшим на объемы фактором стала остановка в 2019 году поставки американских F-35 после того, как страна закупила у России зенитные ракетные системы С-400. Однако Турция наращивает национальное производство основных видов оружия, чтобы снизить импортную зависимость.

В 2026-2020 гг на регион Азии и Океании пришлось 42% поставок основных видов оружия, что сделало его самым крупным с точки зрения военного импорта. Основные покупатели здесь - Индия, Австралия, Китай, Южная Корея и Пакистан. Япония нарастила военный импорт по сравнению с предшествующим периодом на 124%.

Тайвань, несмотря на сокращение закупок оружия по сравнению с 2011-2016 гг, разместил ряд крупных заказов на поставку американских вооружений, в том числе боевых самолетов.

"Для многих стран Азии и Океании растущее восприятие Китая как угрозы является главной движущей силой для военного импорта, - отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан. - Запланированы еще более крупные поставки, а ряд стран региона планируют собственное производство основных видов оружия".

Военный импорт Индии сократился на 33% по сравнению с 2011-2016 гг. Больше всех от этого пострадала Россия, хотя закупки американского оружия также упали на 46%. По мнению авторов доклада, сокращение индийского импорта объясняется в основном сложностью самого процесса закупок, а также стремлением страны снизить зависимость от российского оружия. На ближайшие годы в Индии планируются крупные закупки у целого ряда поставщиков.

Другие данные

Экспорт оружия Великобритании в 2016-2020 гг. упал на 27% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - в последнюю пятилетку на королевство приходилось 3,3% общего объема мировых продаж. Израильский экспорт оружия в этот период составлял 3,0% и был на 59% выше, чем в предыдущую пятилетку.

И Армения, и Азербайджан в последние годы наращивали свой военный потенциал за счет импорта вооружений. В Армении за последние пять лет на Россию в этой области приходилось 94% закупок, в Азербайджане 69% импорта составило оружие из Израиля.

Экспорт вооружений Южной Кореи в 2016-2020 годах был на 210% выше, чем в 2011-2015 годах, и составил 2,7% мирового объема.

В период с 2011-2015 гг. по 2016-2020 гг. наблюдалось общее сокращение импорта оружия государствами Африки (на 13%), Северной и Южной Америки (на 43%), а также Азии и Океании (на 8,3%). В то же время Алжир увеличил импорт оружия на 64% по сравнению с 2011-2015 годами, в то время как этот показатель для Марокко оказался на 60% ниже.

В 2016-2020 годах 30% импорта оружия странами Африки к югу от Сахары приходилось на Россию, 20% - на Китай, 9,5% - на Францию и 5,4% - на США.