Доля призывников в российской армии сократилась примерно до 30%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Доля военнослужащих по призыву в российской армии составляет в настоящее время где-то треть от общей численности, остальные места укомплектованы военнослужащими по контракту, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники", - сказал он на круглом столе в Госдуме в понедельник.

Как сообщал в марте 2020 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на пленарном заседании Совета Федерации, количество военнослужащих по призыву за последние семь лет уменьшилось до 225 тыс., а численность контрактников превысила 405 тыс. По его словам, контрактниками сегодня полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники.