Совместные учения военных РФ и Белоруссии начались в Нижегородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Совместные учения военнослужащих России и Белоруссии начались на полигоне Мулино в Нижегородской области, в них принимают участие около 300 военных из двух стран.

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Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало ротное тактическое учение с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО и военнослужащими Республики Беларусь. Всего в ротном тактическом учении примет участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным ЗВО, военные в рамках учений отработают действия по наступлению и обороне, а также штурм населенного пункта. В маневрах задействованы боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-72Б3.

На прошлой неделе в ЗВО сообщали, что на учения в Нижегородскую область прибыли более 70 военных из Белоруссии.

Маневры под Нижним Новгородом, по данным белорусского оборонного ведомства, являются очередным этапом подготовки совместных стратегических учений вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.