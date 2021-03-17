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В Кабардино-Балкарии к концу марта сформируют миротворческое подразделение

На его оснащение выделят около 20 единиц специальной техники

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Формирование миротворческого подразделения стартовало в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в материале газеты "Красная звезда".

"Инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к формированию миротворческого подразделения в Кабардино-Балкарии", - говорится в материале.

Ожидается, что на оснащении формирования будет около 20 единиц специальной техники. Формирование завершится в конце марта. После чего инженерам предстоит пройти спецподготовку миротворцев. "Военнослужащие научатся обезвреживать неразорвавшиеся мины и фугасы, прокладывать дороги в труднопроходимых участках местности и обеспечивать доставку пострадавшему населению гуманитарного груза", - отмечает газета.

Также военные инженеры обучатся восстанавлению дорожного движения, электро-, водо- и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. "В ходе практических действий военнослужащие будут применять современные миноискатели, а также защитные костюмы сапера ОВР-2 "Сокол", - уточняется в материале.

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