Командующий ЮВО заявил, что безопасность юга России обеспечена в полной мере

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Силы Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота обладают необходимыми современными средствами вооружения для обеспечения безопасности в южных регионах России, включая Крым. Об этом в среду в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий округом Александр Дворников.

"Все наши объединения, соединения и воинские части обладают необходимыми современными, мобильными средствами вооружения, которые позволяют в любой момент оперативно создать мощную группировку на операционном направлении, способную защитить российское Причерноморье, включая Крым, и нанести сокрушительное поражение любому, кто посягнет на целостность России, на безопасность наших граждан", - приводит издание слова командующего.

Как отметил Дворников, руководство российского военного ведомства учитывает сложную обстановку в зоне ответственности ЮВО и придает большое значение вопросам оснащения частей и соединений. В 2020 году военные округа получили более 2,5 тыс. единиц новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Оснащенность войск округа новейшими видами вооружения достигла 70%.

"На сегодня дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО на 100% оснащены современными типами самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации", - сказал Дворников, напомнив, что после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек способна принимать самолеты всех типов.

О системе ПВО

Дворников отметил, что Южный военный округ находится в приоритете по оснащению новыми образцами вооружения.

"Несомненно, Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения. Поэтому поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках ее дооснащения", - сказал он.

По словам Дворникова, на юге России уже развернута достаточно мощная система ПВО, на вооружении подразделений Южного военного округа стоят современные системы С-400 "Триумф" и комплексы "Панцирь-С". "На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей", - сообщил командующий округом, добавив, что на вооружении подразделений в Крыму стоят современные комплексы ПВО 2016-2017 годов выпуска, модернизация которых в ближайшее время не потребуется.