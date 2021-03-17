Шойгу заявил, что Россию тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Минобороны России тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан и другие страны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью казахстанскому информационному агентству Tengrinews.

"Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС), и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.

По его словам, серьезной проблемой Афганистана также является наркотрафик и производство наркотиков. "Мы все живем в этом регионе, на этой нашей общей территории. Наши соседи и мы не можем не понимать, что это соседи не только с нами, это соседи с нашими ближайшими друзьями, с нашими братскими народами, с теми, с кем мы веками жили вместе и, даст бог, будем продолжать жить вместе. Конечно, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан", - пояснил министр обороны РФ.

Он также высказался о договоренностях предыдущей администрации США, их союзников и коалиции вывести войска из Афганистана. "То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое "уходим-остаемся, остаемся-уходим". Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов - то "уходим", то "остаемся", - пояснил Шойгу.

"Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков. Поэтому надо дать им такую возможность, чтобы они могли что-то производить и это что-то продавать, для того чтобы иметь нормальную жизнь", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик. Новая администрация США пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.